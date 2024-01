Civil prende líder do tráfico de drogas durante Operação Saigon | A TARDE

Agentes da Polícia Civil, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), efetuaram a prisão de um líder criminoso, na tarde desta terça-feira, 16. Ele era o principal alvo da Operação Saigon, desencadeada pela Coordenação de Operações do DHPP no ano passado, com o objetivo de visando desarticular uma organização criminosa no bairro de Águas Claras, área da Região Integrada de Segurança Pública (RISP) Central.

De acordo com a polícia, o suspeito tinha papel importante na movimentação financeira do grupo criminoso, além de gerenciar outros membros envolvidos em atividades ilícitas, incluindo tráfico de drogas e homicídios.

O suspeito foi indiciado e denunciado por liderar uma Organização Criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes. A ordem de prisão preventiva foi expedida pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da comarca de Salvador.

Através de recursos tecnológicos, as equipes do DHPP identificaram a localização do investigado enquanto ele transitava em um veículo pela Estrada do Coqueiro Grande, no bairro de Cajazeiras. A prisão foi efetuada, e o suspeito foi encaminhado para a sede da Polinter.