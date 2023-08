Cliente paga R$7 mil em peça de veículo e serviço não é realizado

A dona de um veículo Land Rover tem vivenciado uma experiência ruim para solucionar o problema em seu carro. No último dia 21 de junho, ela buscou a concessionária Jaguar Way para realizar o conserto do carro. A peça foi orçada em R$ 7 mil e após o pagamento, o prazo para chegada da peça que era de 15 dias passou para 90.

A cliente tem buscado a devolução do valor investido, mas até o momento não houve retorno da concessionária Jaguar Way, segundo informação dada ao BNews.

Em resposta, a Jaguar Way informou que a entrega da peça depende da disponibilidade da fabricante e está havendo esforço para que o processo seja adiantado.