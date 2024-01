Clientes da Vivo denunciam ausência de sinal, internet e soluções | A TARDE

Clientes da Vivo denunciam a ausência de sinal de ligação e de internet, além da falta de resposta e solução da operadora de telefonia celular, em Salvador. A reportagem do Portal A TARDE recebeu dezenas de relatos de pessoas que vêm enfrentando dificuldades para realizar tarefas básicas como acessar o aplicativo de mensagem WhatsApp.

"Preciso da internet para trabalhar e nos últimos dias tenho enfrentado muitas dificuldades para conseguir falar com os clientes porque, simplesmente, fico sem conexão. Pensei que era algo pontual, no meu bairro, mas conversando com outros amigos percebei que todos estavam enfrentando os mesmos problemas", explica a vendedora de consórcios, Leila Matos.

Mensagem recebida por cliente da Vivo | Foto: Arquivo pessoal

Leila mora em Patamares, na Orla de Salvador, e trabalha no Cidade Jardim. "No meu bairro fiquei sem sinal por 5 dias. Só conseguia falar ao utilizava o wifi, mas quando ia ao mercado, ficava completamente incomunicável. Pensei que era algo na torre do bairro mesmo, mas quando retornei para o trabalho, também permaneci por dias sem ter conexão. Percebi que era uma falha geral".



Ela explica que manteve contato com a operadora e a resposta que ela teve não resolveu o problema. "Primeiro me pediram para reiniciar o aparelho. Fiz e não funcionou. Pediram para retirar o chip, atualizar aplicativo, e, por fim, disseram que iriam fazer um processo via satélite e nada resolveu. Depois recebi uma mensagem da operadora informando que o serviço estava instável na minha área de cobertura. Resumo: fiquei quase uma semana sem internet e sem poder receber e fazer ligações".

Mensagem recebida por cliente da Vivo | Foto: Arquivo pessoal

O problema enfrentado por Leila não é algo pontual. O núcleo de Redes Sociais do Portal A TARDE fez uma pesquisa nos canais de comunicação do grupo e recebeu relatos de clientes da operadora que enfrentam, enfrentaram ou conhecem alguém que já enfrentou ou está enfrentando problemas de sinal da Vivo. Pessoas como a social media, Clara Ramos. "Um absurdo o que tive que enfrentar. Após várias ligações e diversas desculpas, recebi a resposta de que eu deveria aguardar o problema ser solucionado, algo que terminou não acontecendo. Para não ficar sem internet, terminei comprando o chip de outra operadora", explica.



As duas personagens da reportagem não denunciaram o caso ao Procon ou qualquer órgão de defesa do consumidor. Elas pretendem ingressar com uma ação judicial no juizado de Pequenas Causas. "Nem é pelo dinheiro, é pela falta de respeito. Preciso da internet para trabalhar e tive muitos transtornos. Espero que eles possam investir numa cobertura e atendimento melhor, finaliza Clara. A Vivo informou "que alguns clientes podem estar encontrando instabilidade na rede móvel da operadora devido a uma falha no equipamento de transmissão. Equipes já estão atuando para restabelecer os serviços".