Clientes trocam soco dentro de shopping de Salvador: "filho da p***" | A TARDE

Os clientes que passavam por um dos corredores do Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão, na tarde desta quarta-feira, 17, ficaram assustados com as cenas de violência que presenciaram. Dois homens se desentenderam, começaram a trocar ameaças e depois partiram para a troca de socos.

No vídeo enviado por um leitor do Portal A Tarde é possível perceber que um dos envolvidos na confusão está com a família. Uma mulher e um outro rapaz tentam evitar a briga, mas sem sucesso. Um deles termina caindo no chão, enquanto uma criança testemunha tudo.

Na imagem é possível perceber que nenhum dos envolvidos consegue atingir o outro com os socos, mas terminam trocando ofensas: "filho da p***". Eles são separados e, aparentemente, a confusão termina.

A motivação para o conflito não foi informada. Por meio de nota, o Salvador Norte Shopping confirmou a ocorrência. De acordo com o centro de compras, uma "equipe do shopping foi acionada e a situação foi normalizada. Logo em seguida, os clientes deixaram o shopping".

Veja o momento da briga: