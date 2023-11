Clínica de universidade realiza triagem gratuita em cães e gatos | A TARDE

O mês de novembro é dedicado à campanha sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença também afeta cães e gatos machos. Em virtude disso, a Clínica Veterinária (Clivet) da Universidade Salvador (UNIFACS), localizada no bairro da Boca do Rio, está promovendo o Novembro Azul Pet até o dia 30.

A ação é gratuita e acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h; e aos sábados, das 08h às 12h. Durante o período, serão oferecidos serviços de triagem e orientação acerca dos sinais que podem estar relacionados a alterações na próstata. Os interessados precisam fazer o agendamento pelo WhatsApp (71) 3203-2649.

Segundo a coordenadora da Clivet, professora Simone Freitas, os tutores devem ficar atentos ao aumento dessa glândula, pois a mudança de tamanho pode ser indício da hiperplasia prostática benigna (HPB) ou do tão temido câncer.

“Inicialmente os sintomas da hiperplasia são silenciosos, mas caracterizam-se pela dificuldade de locomoção nos membros posteriores, retenção ou incontinência urinária, dores abdominais ou lombares e perda de peso”, explica.



Prevenção e bem-estar animal

Conforme o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), o câncer de próstata é mais frequente em cães e, na maioria dos casos, acomete os pets com idade acima de 6 anos. No entanto, embora a incidência seja baixa, os felinos também são atingidos pela doença gerada em função de um desequilíbrio na produção de testosterona, que estimula o aumento da glândula.

Além da HPB e do câncer, os tumores de testículos, mamários e o tumor venéreo transmissível (TVT) são comuns no sistema reprodutor dos machos. Por conta disso, a professora ressalta a importância da visita regular ao médico veterinário.

“A prevenção depende das consultas de rotina semestrais ou anuais. Mesmo que o animal se apresente saudável, é nos encontros que o profissional avalia e realiza os exames necessários para identificação de qualquer alteração que venha comprometer o seu bem-estar”, enfatiza.