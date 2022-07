Cobertura de prédio é atingida por incêndio na Ladeira do Taboão

A cobertura de um prédio de três andares na Ladeira do Taboão, em Salvador, pegou fogo na madrugada desta sexta-feira, 15. O incêndio começou por volta das 4h15, de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal). O fogo foi controlado por guarnição do Corpo de Bombeiros. Não houve registro de vítimas.

A Codesal realizou uma vistoria no prédio após o incêndio na residência do terceiro piso. No pavimento térreo funciona um loja de colchões. Após vistoria, foi demandada à Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba) o corte no fornecimento de energia elétrica, o que já aconteceu.

Por conta dos riscos de desabamento, a via foi interditada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e só será liberada após o rescaldo quando será demolida, pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), as partes remanescentes. Apenas a parte da cobertura será demolida.

Além disso, foi solicitada ainda a presença da Guarda Municipal para impedir o acesso de moradores aos imóveis do fundo e do atendimento social, para o cadastro de quatro famílias que vivem no segundo e terceiro pavimentos do prédio atingido pelo fogo.