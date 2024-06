CODEBA realiza requalificação no cais do Porto de Salvador | A TARDE

O Porto de Salvador vai passar por uma grande obra de requalificação para se adequar às futuras normas internacionais de sustentabilidade e redução de emissões de carbono nas operações portuárias. A iniciativa é da Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA).

A requalificação do espaço conta com provisão de eletrificação no cais e abrange ainda a implantação de drenagem pluvial, ampliação do esgotamento sanitário e pavimentação de mais de 18 mil metros quadrados com piso intertravado.

“Essa obra visa melhorar as condições estruturais e operacionais do porto, proporcionando maior eficiência e segurança nas operações portuárias e i atendimento de políticas internacionais de redução de emissões que entrarão em vigor nos próximos anos. Isso permitirá a obtenção de certificação ambiental em um futuro próximo. É missão da CODEBA prover infraestrutura ambientalmente adequada e garantir a efetividade das operações e serviços portuários nos portos federais da Bahia”, afirmou o diretor presidente da CODEBA, Antonio Gobbo.

Ainda segundo ele, esta requalificação representa um compromisso contínuo da CODEBA em modernizar e aprimorar a infraestrutura portuária para atender às demandas crescentes do mercado e as convenções de ESG das quais o Brasil é signatário. Todas essas intervenções físicas foram orçadas em R$ 13,4 milhões, com previsão para entrega no mês de setembro de 2024.



