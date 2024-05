Codesal divulga possibilidade de chuva durante semana | A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou nesta segunda-feira, 6, a previsão do tempo para toda a semana na capital baiana, que deve contar com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva na maior parte do tempo.

>> Chuvas intensas não dão trégua no Rio Grande do Sul

Para esta segunda-feira, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com chuvas que podem ocorrer em qualquer hora do dia. O mesmo vale para a próxima terça-feira, 7. Na quarta-feira, 8, a possibilidade de chuva é de 40%. A previsão da Codesal para quinta-feira é também de céu parcialmente nublado, com 30% de chances de chover.

A maior probabilidade de chuva ficou para sexta-feira (60%), sábado (80%) e domingo (60%). Durante a semana, as temperaturas devem variar entre 24ºC e 31ºC.

Publicações relacionadas