Codesal realiza simulado de evacuação de área em Cajazeiras no sábado | A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizará mais um simulado de evacuação de 2024 no próximo sábado, 24, a partir das 9h.

Desta vez, a ação acontece simultaneamente nas comunidades Irmã Dulce, em Cajazeiras VI, e Mangabeira, em Cajazeiras VIII. O objetivo é capacitar os atores envolvidos em um processo de evacuação de áreas de risco de deslizamentos de terra.

O simulado ensina como a comunidade deve se comportar em um cenário de acionamento real de uma sirene, principalmente no período chuvoso. Também participam da ação os profissionais dos órgãos governamentais envolvidos, a exemplo das secretarias de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) e de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), além das diretorias das escolas responsáveis por abrigar os moradores em situações de emergência.

O primeiro passo da atividade é o acionamento da sirene, tanto remoto quanto local, e o deslocamento dos moradores em rotas seguras para os locais de abrigo, levando em consideração os possíveis pontos de alagamento, e os serviços de acolhimento oferecidos nesses abrigos no momento real. Com uma semana de antecedência, a Defesa Civil monta equipes na região e todas as manhãs convida os moradores a participarem do simulado.

“A participação dos moradores locais é fundamental para o sucesso no simulado. Nosso objetivo com toda essa mobilização é garantir a segurança de todos, fazendo com que essa população esteja preparada numa situação de evacuação real”, enfatizou a coordenadora de prevenção da Codesal, Gabriela Morais.

Atualmente, Salvador possui 14 áreas com o Sistema de Alerta e Alarme. São realizados simulados em todas essas áreas, antes de iniciar o período de chuvas, em abril. A atividade já foi realizada em Vila Picasso e Voluntários da Pátria. Nas próximas semanas, as comunidades de Bom Juá, Calabetão, Mamede, Moscou, Creche, Mangueira, Bosque Real, Baixa do Cacau e Vila Sabiá também participarão da ação comandada pela Codesal.