Codesal realiza simulados de evacuação de área em três comunidades | A TARDE

Simulados de evacuação nas comunidades de Mamede (Alto da Terezinha), Calabetão (BR 324) e Bom Juá pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) foram realizadas, neste sábado, 2. O treino tem como objetivo preparar a população para uma situação de emergência relacionada à chuva como deslizamentos e alagamentos.

A simulação teve início quando colaboradores da Codesal mobilizaram os moradores para que, no instante do disparo da sirene do Sistema de Alerta e Alarme, às 9h, se dirijam aos pontos de acolhimento previamente determinados, respectivamente nas Escolas Municipais Santa Terezinha, Leovícia Andrade e Antônio Carlos Magalhães. Naqueles locais foram recebidos por profissionais de serviço social que prestam apoio, simulando uma situação real.

“A iniciativa integra as ações preventivas da Codesal, voltadas para evitar acidentes em comunidades que vivem em áreas de risco", destaca o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.

Participaram dos simulados profissionais da Defesa Civil de Salvador, da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate a Pobreza (Sempre), da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) e da Secretaria Municipal de Educação. Colaboraram ainda voluntários de diferentes áreas, contribuindo para o bom desempenho da atividade.