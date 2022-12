Codesal testa sirene em comunidade de Cajazeiras

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizou um teste sonoro na sirene do Sistema de Alerta e Alarme na comunidade de Mangabeira, em Cajazeiras VIII, na manhã desta quarta-feira, 28.

Segundo o órgão, uma mensagem via WhatsApp foi enviada para avisar os moradores sobre o procedimento. Equipes também estiveram no local para fazer as orientações.

null Divulgação

O equipamento vai integrar a rede do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), que acompanha os sistemas meteorológicos e pluviométricos, com o intuito de atuar preventivamente em áreas de risco do município.