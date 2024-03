Coelba abre Mutirão de Serviços que inclui descontos em dívidas | A TARDE

A Neoenergia Coelba realiza, até a próxima sexta-feira, a primeira edição do Mutirão de Serviços no bairro do IAPI. Os moradores poderão negociar débitos vencidos com descontos de até 90%, substituir lâmpadas ineficientes por LED gratuitamente e trocar resíduos sólidos por descontos na fatura de energia. A unidade móvel da concessionária estará estacionada na Rua Jair Santos, em frente a Paróquia São Paulo (final de linha do IAPI), das 9h às 17h.

Os moradores do IAPI e regiões adjacentes que participarem da ação terão acesso aos benefícios oferecidos pelo programa Desenrola Brasil. Consumidores de baixa renda com dívidas negativadas entre 2019 e 2022 poderão negociar os débitos com descontos de até 90% e parcelamento em até 60 vezes. Aqueles não enquadrados nos critérios do programa também podem renegociar os débitos em até 21 vezes no cartão.

Reciclagem

Além das negociações, a Neoenergia Coelba também levou ao bairro o projeto Vale Luz, que estimula a reciclagem através da troca de resíduos sólidos por descontos na fatura de energia. Para participar, basta o cliente separar materiais aceitos no projeto, que devem estar limpos e secos, e indicar o código do cliente que terá o desconto.

O Vale Luz aceita latas de alumínio, garrafas PET, papéis, papelão, vidro, eletrônicos, entre outros.

Na troca de lâmpadas ineficientes por LED. A ação integra o projeto Energia com Cidadania e para participar basta ser cliente de baixa renda e não possuir débito com a Neoenergia Coelba. No dia, o cliente deve entregar as lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógenas usadas (potência igual ou superior a 14W). A troca é limitada a cinco lâmpadas por código do cliente.

Próximos bairros

A ação também engloba os serviços comerciais oferecidos pela Neoenergia Coelba, como a troca de titularidade e segunda via da fatura. Cosme de Farias e Periperi são os próximos bairros a receber o Mutirão de Serviços .

*Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão