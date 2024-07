Coelba amplia horário de funcionamento e agências abrem aos sábados

Mudança começa primeiro em Salvador - Foto: Ascom/Coelba

As Lojas de Atendimento ao Cliente da Neoenergia Coelba passaram a ter horário de funcionamento padrão em toda a Bahia. Os novos horários, de segunda-feira a sexta-feira, das 09h às 18h, e aos sábados, das 09h às 13h, entraram em vigor em Salvador no início do mês. Nos demais municípios atendidos pela distribuidora, a mudança acontecerá gradualmente .

A padronização dos horários de funcionamento das Lojas de Atendimento atende a pedidos dos clientes da Neoenergia. A partir de pesquisas, os clientes informaram que sentiam a necessidade de acessarem os serviços presenciais da empresa em horários diferenciados, após as 17h, e incluindo o fim de semana.

“Escutamos nossos consumidores e adotamos esta mudança para seguir prestando um serviço de qualidade a todos os baianos. Seguiremos evoluindo para atender as solicitações da melhor maneira e garantir a satisfação dos nossos clientes”, destacou Thrissia Carvalho, supervisora de Atendimento da Neoenergia Coelba.