Colégio de Salvador realiza nova edição de caminhada beneficente

Evento é gratuito - Foto: Divulgação

O Colégio Montessoriano e parceiros vão realizar a 5ª edição da Caminhada da Família, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. A edição de 2024 vai acontecer no dia 31 de agosto, gratuita e aberta ao público.

Com previsão de início das atividades para as 7h, a caminhada sairá da antiga sede do Clube do Bahia, na Avenida Otávio Mangabeira, passando pelo Centro de Convenções e finalizando no ponto de partida, na orla da Boca do Rio.

Durante o percurso serão realizadas atividades de animação, além da arrecadação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza.

Realizada desde 2018, a Caminhada da Família contou com mais de 1000 inscrições e beneficiou as instituições Malezinho, Itapuãzeiro e Família Adota Família, na sua última edição, em 2023.

As inscrições para a 5ª edição são gratuitas e já estão abertas.