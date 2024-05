Colégios tradicionais do Estado passarão por reestruturações | A TARDE

Três tradicionais colégios da capital baiana passarão por uma reestruturação. O Instituto Central de Educação Isaías Alves (Iceia), Colégio Central e Colégio Parque ganharão uma nova cara. A informação foi antecipada pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia ao Portal A TARDE.



Conforme a pasta, as instituições serão modernizadas com ar-condicionados , quadras cobertas e novas estruturas. Por enquanto, apenas o Iceia tem um possível valor de investimento previso, que gira em torno de R$ 26 milhões. A previsão é que o montante para Colégio Parque seja um pouco a mais e no Central gaste menos.

A expectativa é que a reformulação seja realizada em três etapas por se tratarem de grandes movimentações, que serão entregues em períodos diferentes.

As execuções das obras serão efetuadas pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) por serem estruturas tombadas.

Em conversa com o Portal, a secretária da pasta, Rowenna Brito, antecipou que o prazo esperado pela equipe responsável da construção para a conclusão é de no mínimo dois anos.

A líder da secretaria também detalhou que no período das reformas, as aulas ocorrerão normalmente, sem precisar de suspensão e nem de transferência dos estudantes para outros locais.

“A gente fica internamente dentro do prédio, aula normal. Inclusive isso demora mais ainda para entregar, porque obra com estudante e professor dentro da escola tem um nível de impacto, pois eu preciso reorganizar a sala, o espaço de alimentação, de outras atividades físicas.”

