Com chuva, trânsito é intenso nas principais vias de Salvador

Se locomover por Salvador na manhã desta segunda-feira, 18, não é tarefa fácil para os moradores da cidade, que por conta da forte chuva que atinge a capital baiana desde a madrugada, apresente um tráfego intenso nas principais vias, como a Avenida Pararela e Suburbana.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o tráfego de veículos é intenso na Avenida Paralela, principalmente no trecho após a passarela do Imbuí, no sentido Aeroporto. Além disso, um veículo capotou pouco antes do prédio da Receita Federal ocupa duas faixas da via no sentido Centro. O estado de saúde do motorista é desconhecido.

Carro capotou na Avenida Paralela | Foto: Reprodução | TV Bahia

A lentidão também atinge a Avenida Suburbana, desde a região do São João do Cabrito, no sentido Calçada. O trânsito na região também segue com diversos pontos de retenção atá a Baixa do Fiscal.

Outros pontos com trânsito lento na cidade são na Avenida ACM, Luís Tarquínio, Vasco da Gama, , San Martin, Barros Reis e Caminho de Areia.

Também foram registrados alagamentos na Boa Viagem, Calçada, Ribeira, Mares e Roma, na região da Cidade Baixa, assim como na Pituba, Rio Vermelho, Lucaia, Pernambués, Cabula, Costa Azul, Itapuã. Além disso, árvores caídas na Liberdade e na Barra também prejudicam o tráfego.

null Cidadão Repórter via Whatsapp