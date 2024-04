Com ciúmes, mulher agride adolescente usando estilete | A TARDE

Uma adolescente de 16 anos foi esfaqueada por uma jovem de 18 anos próximo a uma escola no bairro de Itapuã, em Salvador. SeA motivação do crime teria sido ciúmes.

A vítima foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE) e não corre risco de morte. Segundo informações da Polícia Civil, a autora do crime foi presa em flagrante, no bairro da Mata Escura, nesta quinta-feira, 11.

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) investiga o caso. A autora do crime foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio e está à disposição da Justiça.