Com estoque crítico, Hemoba atende na Estação da Lapa e shoppings

Com o objetivo de facilitar o acesso à doação e contribuir com os estoques de sangue, que estão abaixo do nível, as unidades móveis da Hemoba estarão na Estação da Lapa, Salvador Shopping, Shopping da Bahia, Shopping Paralela e Parque da Cidade, em Salvador.

Atualmente há uma maior necessidade para os tipos sanguíneos A-, B-, O- e O+. Há várias situações em que as pessoas necessitam da transfusão de sangue ou de plaquetas. Dentre elas o tratamento de lesões graves e contra o câncer.

Os Hemóveis atenderão os doadores, de 8h às 17h, na Estação da Lapa até o dia 24; no Shopping da Bahia, de 22 a 25/08; no Salvador Shopping, no dia 25/08 e de 28/08 a 02/09; na Faculdade Unime do Shopping Paralela, de 29/08 a 01/09. No domingo, dia 27/08, a unidade móvel participará da Ação Cívico Social do Exército, em comemoração ao Dia do Soldado, no Parque da Cidade, das 10h30 às 16h30. O Hemóvel tem uma capacidade de atendimento menor do que as unidades fixas, coletando uma média de 100 bolsas ao dia. Para realizar a doação, não é necessário agendamento prévio. Os atendimentos são feitos por ordem de chegada, de acordo com a demanda espontânea de voluntários.

Para doar sangue, o candidato tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Para as pessoas menores de 18 anos é preciso estar acompanhado dos pais ou responsável legal, e idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente.

No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e não ter fumado por pelo menos duas horas antes do procedimento, além de ter dormido por no mínimo seis horas. É recomendável, também, que evite alimentos gordurosos nas últimas 4 horas anteriores ao procedimento.

Cadastro de medula óssea

O cadastro de medula óssea pode ser feito também nas unidades móveis da Hemoba com a coleta de uma amostra de 5ml de sangue. Para se tornar um doador, é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não possuir doença infecciosa ou incapacitante e não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico. Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados no REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Horário de atendimento

Confira os horários de atendimento para a doação na capital baiana: Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba), de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h às 16h30; Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30; Hospital Ana Nery, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30; Hospital Roberto Santos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; Hospital Santo Antônio (OSID), de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Para informações sobre os horários de atendimento das 21 unidades de coleta no interior do estado, consulte o site da Hemoba: http://hemoba.ba.gov.br/.