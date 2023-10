Com estoque crítico, Hemoba atenderá doadores no feriado | A TARDE

Com estoque crítico, a sede da Hemoba, em Salvador, atenderá os doadores de sangue no feriado de 12 de Outubro, Dia de Nossa Senhora de Aparecida, das 7h30 às 16h30. As outras unidades da Fundação estarão fechadas.

Na sexta-feira, dia 13, todas as unidades da Fundação na capital funcionarão no horário habitual e, no interior do estado, estarão fechadas somente nas cidades de Alagoinhas, Brumado, Jacobina, Ribeira do Pombal e Valença. As unidades de Eunápolis, Paulo Afonso e Seabra permanecerão abertas, mas sem realizar coleta de sangue.

Para a fundação, no momento, há uma maior necessidade para os tipos sanguíneos O+, O- e A-. Considera-se preocupante o nível do estoque de sangue quando não há quantidade suficiente para atender a demanda de pelo menos três dias das unidades hospitalares. A transfusão de sangue e de plaquetas é utilizada em várias situações, como no tratamento de lesões graves, câncer ou outras doenças e em diferentes tipos de cirurgias.

As unidades móveis de coleta também estarão atendendo na sexta-feira no Salvador Shopping, das 8h às 17h, e no Supermercado Assaí, em Lauro de Freitas, das 8h às 16h, para facilitar a doação de sangue e o cadastro de medula dos voluntários. No mês de outubro, os Hemóveis estarão ainda nas seguintes localidades e datas: no Salvador Shopping, de 10 a 14/10, 21 e 23/10, 27 e 28/10 e de 31/10 a 03/11; em Candeias, de 16 a 20/10; na Secretaria Municipal de Saúde, no Comércio, em 24 e 25/10; na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), em 27/10; no Unijorge Paralela, de 24 a 26/10; na Empresa Solar Coca Cola, no Retiro, em 30/10; e no Shopping da Bahia, de 31/10 a 04/11.

Critérios para doação - Para doar sangue, o candidato tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Lembrando que menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsável legal, e idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente.

No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e não ter fumado por pelo menos duas horas antes do procedimento, além de ter dormido por no mínimo seis horas na noite anterior. Também é recomendável que evite alimentos gordurosos nas últimas 4 horas anteriores ao procedimento.

Doar sangue é um procedimento rápido, simples e seguro. Vale frisar que todo material utilizado para a coleta é descartável, evitando assim o risco de contaminação. Para doar, é necessária apresentação de um documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

Cadastro de medula óssea – Para se tornar um doador de medula óssea é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não possuir doença infecciosa ou incapacitante e não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico. Nas unidades da Hemoba, o voluntário preencherá um formulário com dados pessoais e realizará a coleta de uma amostra de sangue com 5 ml para testes de compatibilidade. Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME). Os interessados em fazer parte do cadastro de medula óssea podem se dirigir a qualquer unidade da Hemoba, na capital e no interior.

Unidades fixas – A Hemoba atende os doadores de sangue em suas unidades fixas na capital e no interior do estado. Confira os horários: Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba), de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 16h30; Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30; Hospital Ana Nery, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30; Hospital Roberto Santos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; Hospital Santo Antônio (OSID), de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Para informações sobre os horários de atendimento das 21 unidades de coleta no interior do estado, consulte o site da Hemoba.