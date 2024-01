Com Papai Noel de rapel, Arena Fonte Nova celebra Natal | A TARDE

Com direito a Papai Noel de rapel, a 5ª edição do Fonte de Natal, evento gratuito voltado para crianças e famílias das comunidades do entorno e de outros locais de Salvador e para entidades parceiras. O evento aconteceu na sexta-feira, 22, na Arena Fonte Nova.



Um público estimado de 4 mil pessoas aproveitou diversas atrações, como o Parque do Tio Paulinho, musical com personagens da Disney, brinquedos infláveis e um dos pontos altos: a chegada surpreendente do Papai Noel, que desceu de rapel e encantou a criançada.

A programação contou ainda com apresentação do coro sinfônico do Comando do 2º Distrito Naval da Marinha do Brasil, coral natalino, distribuição de brinquedos, lanches e oficinas de artesanato para as mães. Entre os participantes, o clima era de alegria em estar com os filhos, como Bárbara Cristina de Almeida Pinho, que foi ao evento pela segunda vez. “Estou muito feliz de estar em mais um ano aqui na Arena e ter esta oportunidade com as crianças”, disse.

A ação foi promovida pela Arena Fonte Nova e conta com parcerias importantes. O evento tem patrocínio master da Unipar e apoio da Bahia Norte - Monte Rodovias, da Fecomércio, da Le Biscuit, Lemos Passos e do Business Bahia.

O presidente da Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes, esteve presente e destacou a importância da iniciativa. “Para o Sistema Fecomércio é uma satisfação apoiar e proporcionar momentos únicos para adultos e crianças”, ressaltou.



Participando pela primeira vez como parceira do evento, a Bahia Norte Monte Rodovias estava representada pelo seu diretor-presidente, Guilherme Freire. “É gratificante contribuir com a comunidade de Salvador e ver que felicidade não falta aqui no evento”.

Segundo o presidente da Arena Fonte Nova, Dênio Cidreira, o Fonte de Natal é um momento especial para todos que organizam e comemorou a ampliação do público, em torno de 30%, em relação ao ano passado. “Esta é uma ação voltada exclusivamente para a comunidade, em que todas as crianças recebem seu presente. Temos muitos brinquedos e opções de diversão, a surpresa da chegada do Papai Noel e tudo pensado especialmente para o que o público gosta”.