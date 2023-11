Com reestruturação, ambulantes do Campo Grande devem ser realocados | A TARDE

Após queixas por parte dos ambulantes, principalmente com pontos fixos na praça do Campo Grande, em relação a falta de esclarecimentos sobre o futuro dos trabalhadores quando iniciar a reestruturação no local, o secretário de Manutenção da Cidade (Seman), Lázaro Jezler, esclareceu que os comerciantes devem ser realocados temporariamente.

“ Temporariamente eles [ambulantes] vão para outro lugar, mas estão discutindo, junto com a Fundação Mário Leal Ferreira, que é quem fez o projeto, para ver aonde vai colocar eles. Então o que a gente sabe hoje é que eles serão reacolocados em algum lugar temporário e depois virão para um lugar definitivo, que ainda está em análise, mas certamente não vão ficar sem trabalhar”, garantiu o Jezler.

O secretário acrescentou que o estudo é feito pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e que a Seman já está em contato constante com a Semop para resolver a situação.

Sobre a falta de transparência com os ambulantes, Lázaro ressaltou que os contatos com os trabalhadores “já estão em andamento”.

“Justamente porque como não está definido o local, então eles estão em contato o tempo todo. No momento que eles forem retirados, a Semop fará esse contato para discutir com eles o local temporário e também o lugar definitivo depois”, disse.

Requalificação

A Prefeitura de Salvador anunciou em outubro novas obras de requalificação que serão realizadas no Largo do Campo Grande (Praça 2 de Julho), na Rua do Forte de São Pedro e no trecho da avenida Sete de Setembro entre a Casa D´Italia e o Corredor da Vitória.

Além das mudanças, o estacionamento em frente a praça também foi encerrado pela prefeitura.

O projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e alcança uma área total de 32 mil m². As obras ficarão a cargo da Seman e têm um prazo de quatro meses, a tempo do Carnaval de 2024.