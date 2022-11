Com roupas de operadora, dupla é presa furtando fios de cobre

Dois homens foram presos nesta quinta-feira, 17, após serem flagrados por policiais furtando fios de cobre de uma empresa de telefonia na Avenida Aliomar Baleeiro, em Salvador. Eles estavam usando roupas de funcionários de operadora e ferramentas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), em depoimento, os suspeitos informaram que, após a retirada do material, iriam com um Fiat Uno levar os fios para um local utilizado para queima. Depois, eles venderiam o cobre obtido nas sucatas de Salvador e Região Metropolitana.

De acordo com a SSP, os dois foram encaminhados para a sede da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), onde foram ouvidos. Após ter feito os exames de lesões corporais no Departamento de Polícia Técnica (DPT), a dupla foi custodiada, à disposição do Poder Judiciário.