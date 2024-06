Combate à exploração sexual é divulgada em jogos da dupla BaVi | A TARDE

A campanha de combate à violência sexual de crianças de adolescentes, desenvolvida pelo Ministério Público estadual da Bahia, vai contou com o apoio da dupla Bahia e Vitória.

Faixas e vídeos da campanha, que tem o lema “Se você repara, deve ajudar a parar”, foram exibidos nos jogos Vitória x Botafogo, pela Copa do Brasil na quarta-feira, 22, e Bahia x CRB, pela Copa do Nordeste no domingo, 26, para mobilizar as torcidas e espectadores dos jogos a proteger crianças e adolescentes e denunciar a prática criminosa por meio do Disque 100 e atendimento.mpba.mp.br

A campanha do MP, que contou com a parceria da Federação Baiana de Futebol, visa chamar a atenção da família, da comunidade e dos órgãos de proteção do Estado para que observem alterações de humor e comportamento das crianças e adolescentes, pois elas podem revelar casos de abuso e exploração sexual.

As peças que integram a campanha estão sendo divulgadas ainda em TVs, jornais, rádios, outdoors, meios de comunicação digital, painéis da Concessionária Litoral Norte, além do site e redes sociais do Ministério Público estadual (Instagram, TikTok, Facebook e Youtube). Ela conta ainda com o apoio das artistas Claudia Leitte e Lore Improta.

