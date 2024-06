Começa hoje: Forró e outros ritmos animam o ‘Sanju da capitá’

Adelmário celebra 30 anos de carreira - Foto: Divulgação

Salvador se torna, a partir de hoje, a capitá das festas juninas na Bahia, com uma série de shows no Parque de Exposições, na avenida Paralela. E o melhor: com entrada gratuita. Mas quem quiser ajudar o próximo pode levar um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao programa Bahia Sem Fome.

Junto com a solidariedade, o público pode curtir hoje atrações de peso, como Felipe Amorim, Heitor Costa, Página Virada, Maiara e Maraísa e Adelmário Coelho. “Este ano, estou completando 30 anos de carreira. Então, preparei um repertório bem referência desse momento, com música nova, Manteiga no Pão”, dz Adelmário.

Amanhã, a animação será comandada por Neto Brito, É o Tchan, Durval Lélys, Guig Guetto, Igor Kannário, Nadson O Ferinha e Solange. Para finalizar essa primeira etapa dos festejos, em homenagem a Santo Antônio, subirá ao palco, neste sábado, Luiz Caldas, Márcia Fellipe, Psirico, Escandurras e João Gomes, dentre outros.

“O São João sempre foi especial para mim, pois tem ligação direta com as minhas raízes. Eu vim do samba junino, era marcador de quadrilha”, afirmou Márcio Victor, do Psirico, que acrescenta: “Estamos preparando um show temático e tenho certeza que vai ser inesquecível”. Ele antecipou que, no dia 29/6, irá rolar o Arrastão Junino do Psi, no Engenho Velho de Brotas.

A expectativa do governo é que os shows – que homenagearão São João (de 21 a 24/6) e São Pedro (de 28/6 a 2/7) – atraia 1,7 milhão de pessoas de fora do estado, com incremento perto de R$ 2 bilhões na economia.

Camaforró também inicia os festejos juninos

Assim como a capital baiana, a cidade de Camaçari, na Região Metropolitana, também dará início

às festividades do São João. A festa ocorrerá no Espaço Camaçari 2000, na avenida Jorge Amado. Dentre as atrações destacam-se nomes como Maiara e Maraísa, Adelmário Coelho, Adriano Reis e Karin Barros, que se apresentam hoje. Amanhã, será a vez de Limão com Mel, Nadson O Ferinha, Filé de Camarão, Solange, entre outros. Já no sábado, a festa será animada por Virado no 70, Del Feliz, Devinho Novaes, Márcia Fellipe e Mari Fernandez.

Mais eventos

Hoje

O largo Tereza Batista (Pelô) recebe a ‘Pipoca Junina’ de Márcia Castro, 20h

Hoje

Seuilsom apresenta o

estilo Afroforró, a partir das 18h, no Shopping Barra

Amanhã

O Trio Neto de Procópio fará a alegria de quem estiver na Feira

de São Joaquim (Cidade Baixa),

no horário das

11h às 14h

Sábado

Jau, Estakazero

e outros artistas comandarão o ‘Arraiá do Gravata’, no Wish Hotel da Bahia, 16h. Evento terá área VIP assinada por Alexandra Isensee

Sábado e domingo

Tio Paulinho animará criançada no arraiá na Praça de Eventos I do Shopping Paralela, a partir das 16h