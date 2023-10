Comerciários: Horários de shoppings e centros comerciais são alterados | A TARDE

O horário de funcionamento de alguns alguns shoppings e centros comerciais vai ser modificado em Salvador e na região metropolitana, na próxima segunda-feira,16, em virtude do feriado do Dia do Comerciário.

Confira a lista:



Shoppings



Shopping Bela Vista

🕛 12h às 21h: praça de alimentação, lazer e farmácias

❌Fechados: lojas, quiosques e supermercado GBarbosa

🎥Cinema: horário de funcionamento conforme a programação disponível no site

Shopping Paseo



❌Fechadas: lojas

🕛12h: restaurantes

Shopping Itaigara



❌Fechadas: lojas



🕙10h às 16h: Caixa Econômica e Banco do Brasil

Shopping Barra



❌Fechadas: lojas

🕛 a partir de 12h: praça de alimentação e restaurantes

Outlet Premium Salvador



🕘9h às 21h

Shopping da Bahia



❌ Fechados: lojas-âncora, megalojas, quiosques, Pão de Açúcar

🕛12h às 21h: praças de alimentação, restaurantes

🕖7h às 21h: Clivale

🎮 Playland: das 10h às 21h

🎥 Cinema: horário de funcionamento conforme a programação disponível no site

Shopping Paralela



🕛 12h às 21h: estabelecimentos de lazer, farmácias e alimentação

Shopping Center Lapa

❌ Fechados: varejistas

🏥: Funcionamento facultativo: drogarias, salão de beleza, clínicas médicas

🕚 11h às 19h: praça de alimentação e Cine Imperial

Shopping Piedade



❌Fechados: lojas e estabelecimentos de alimentação

🕙10h às 16h: Caixa Econômica

🕕6h às 23h: Academia Smart Fit

🕖7h às 19h: Clínica Seta

Parque Shopping Bahia



❌Fechados: lojas, quiosques

🕛12h às 21h: praça de alimentação e Magic Games

🕛12h às 22h: Alameda Gourmet

🎥 Cinema: horário de funcionamento conforme a programação disponível no site

Salvador Shopping



🕠5h30 às 22h30: Smart Fit

🕡a partir das 6h30: Clivale e Novamed:

🕦a partir das 11h30: Espaço Gourmet:

🕛12h às 21h: alimentação, lazer, salões de beleza, operações de estética e farmácias:

🕐13h às 22h: Cinema

❌fechados: demais lojas, quiosques e Bompreço

Salvador Norte Shopping



🕠5h30 às 22h30: Smart Fit

🕡a partir das 6h30: Clivale e Novamed

🕦a partir das 11h30: Espaço Gourmet

🕛12h às 21h: alimentação, lazer, salões de beleza, operações de estética e farmácias

🕐13h às 22h: cinema

❌fechados: demais lojas, quiosques e Bompreço

Boulevard Shopping Camaçari



🕛12h às 21h: praça de alimentação

🕕6h às 22h: Alpha Fitness

🕖7h às 21h: Drogaria São Paulo

❌Fechados: lojas, quiosques e o supermercado RedeMix



🎥 Cinema: horário de funcionamento conforme a programação disponível no site

Shopping Vitória Boulevard



🕖7h às 22h: Drogaria São Paulo

🕕6h às 22h: Alpha Fitness

🕛12h às 19h: praça de alimentação

❌Fechados: lojas, quiosques e o supermercado RedeMix.

Outros



Mercados Municipais

🕕6h às 14h