Comissão de Planejamento da CMS oficia denúncia contra Atakarejo

A Comissão de Planejamento Urbano da Câmara Municipal de Salvador (CMS) aprovou, na manhã desta terça-feira, 7, um requerimento protocolado pelo vereador Alexandre Aleluia (PL), que pede a suspensão ou cassação do alvará de funcionamento do supermercado Atakarejo, localizado no bairro da Calçada. Um ofício foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) para realização de diligência que ocorre nesta tarde.

“Toda ação foi motivada por denúncia de ratos transitando pelas prateleiras do estabelecimento, o que demonstra graves problemas sanitários. E a comissão, não pode se furtar de cumprir o seu dever de fiscalizar as entidades comerciais da cidade”, frisou o presidente do colegiado Sidninho (Podemos).

O episódio citado pelo edil foi publicado pelo site Informe Baiano na última semana, no dia 2 de março, após denúncias de clientes da loja, que enviaram os vídeos a seguir:





null Reprodução | Redes Sociais

null Reprodução | Redes Sociais

O presidente ainda frisou que a meta não é cassar o alvará, mas fazer valer as normas sanitárias. “Que a comissão exerça seu papel em prol da saúde dos consumidores soteropolitanos com resolutividade. Mas, se preciso for, agir de forma mais dura, conforme manda o regimento da Casa”, concluiu.



O Portal A TARDE tentou contato com a direção do Atakarejo, mas, até o momento, não teve retorno.