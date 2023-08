Complexo Solar Ferrão será revitalizado pelo Governo do Estado

O complexo arquitetônico Solar Ferrão, no Pelourinho, em Salvador, será revitalizado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultura da Bahia (Ipac). A informação do lançamento da licitação foi divulgada, nesta terça-feira,15, no Diário Oficial do Estado (DOU).

A abertura do processo licitatório acontrecerá no próximo dia 29 de agosto, para a contratação da empresa especializada na área de engenharia ou arquitetura para a revitalização.



O tradicional prédio foi uma obra realizada por Antônio Maciel Teixeira, um português que detinha um grande patrimônio financeiro e fez o espaço como sua residência à época. O local é tombado pelo patrimônio nacional e é um dos centros culturais mais respeitados da cidade.

O centro de cultura abriga o Museu Abelardo Rodrigues de Arte Sacra, a Galeria Solar Ferrão que expõe quatro coleções: a de Arte Africana Claudio Masella; a de Arte Popular; as Plásticas Sonoras, de Walter Smetak; e a Coleção de Instrumentos Musicais Tradicionais Emília Biancardi.