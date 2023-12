Confira a previsão do tempo para Salvador nesta quinta | A TARDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou que a Bahia está na zona de perigo para chuvas intensas até esta sexta-feira, 22. Nesta quarta-feira, 20, Salvador e cidades do interior registraram tempestades, que causaram transtornos e prejuízos para a população.

Na capital baiana, o clima deve melhorar ainda nesta quinta-feira. A previsão é de tempo nublado, com chuvas fracas e temperatura variando entre 22º e 28º.

Após as fortes chuvas registradas nesta quarta-feira, Salvador superou a expectativa para todo o mês de dezembro. Foram registrados 76,6 mm contra a previsão de 63,4 mm.

Por consequência do fenômeno Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), a região sofreu com trovões, raios e rajadas de vento acima de 63 km/h, maior registro do ano.

