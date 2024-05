Confira as vagas de emprego disponíveis em Salvador nesta quinta-feira | A TARDE

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 76 vagas de emprego em Salvador para quinta-feira, 2. Os candidatos deverão acessar o Portal Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Motorista entregador

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH D.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza pesada (vaga em regime intermitente)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 10

Oficial de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter perfil de liderança, CNH B e ter NR 35 e NR 10.

Salário: R$1.900,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B.

Salário: R$ 1.412,00 + benefícios

Vagas: 3

Supervisor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter ambas as CNH A e B.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro geral

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de trabalhar à noite, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Cidade Baixa.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Mecânico de automóveis

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 14

Atendente de padaria

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 8

Repositor de frios

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 10

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH A e B, ter moto.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de confeiteiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com preparação de salgados, doces, tortas, bolos e sobremesas e disponibilidade para trabalhar no Litoral Norte.

Salário: R$1.437,00 + benefícios

Vagas: 1

Representante comercial autônomo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas, requisitos imprescindíveis: ter CNH B. Conforme Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será por MEI.

Salário: Comissão

Vagas: 5

Cozinheiro líder

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter curso no Senac e perfil de liderança.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de barman

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade total de horário.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Cumim

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade total de horário.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Atendente de bar e restaurante

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade total de horário.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite e para pegar peso.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Técnico instalador de redes de internet

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH B, experiência com instalação, manutenção preventiva e corretiva e reparos de redes de fibra óptica de internet em ambientes residenciais e comerciais.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio incompleto, sem experiência.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 5

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio incompleto, sem experiência.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 4