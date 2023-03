Confira as vagas do Simm para esta sexta-feira

O SIMM (Serviço Intermunicipal de Mão de Obra) está com vagas de emprego para esta esta sexta-feira, 10. O agendamento é feito no site a partir das 17h30. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número 3202-2005.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial ou remota, através do WhatsApp. A escolha acontece no momento do atendimento. Para as vagas que exigem experiência deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Assistente de Loja e Caixa

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja, ter experiência com vendas e também como caixa

Salário R$1.401,00 + benefícios

2 Vagas

Encarregado de almoxarifado

Ensino superior completo em Adm ou áreas afins, 6 meses de experiência, desejável Espanhol basico e ter trabalhado na área de Hotelaria.

Salário R$4.500,00 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar Administrativo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento intermediário do pacote office, Excel e internet, ter fácil acesso a região próximo a Estação de Metrô de Mussurunga.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Motorista Operador Guindauto

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH D

Salário R$2.776,10 + benefícios

5 Vagas

Recepcionista de Clinica Médica

Ensino médio completo, 6 meses experiência, imprescindível experiência clinica , hospitais e vendas

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Auxiliar de Limpeza Pesada Hospitalar

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: ter experiência com limpeza em clinica médica e hospitalar

Salário R$1.313,09 + benefícios

1 Vaga

Repositor de mercadorias

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter trabalhado em grandes redes de lojas ou supermercados.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Vendedor de veículos

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Técnicos de laboratório em análises clínicas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento de informática , desejável experiência na função na área.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Comprador

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento de informática , desejável experiência na função na área de saúde (Hospitais ou Clinicas Médicas)

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Chapista de veículos

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Preparador de para-choque de veículos

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

Salário a combinar + benefício

1 Vaga

Ajudante de gasista

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter CNH A e Moto.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Meio Oficial de duteiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário R$1.400,00 + benefícios

10 Vagas

Aplicador de isolante térmico

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário R$1.900,00 + benefícios

10 Vagas

Técnico em eletrotécnica

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento em sistemas de CFTV, Comandos elétricos e redes, ter curso técnico em Eletrotécnica ou Mecatrônica, CNH A e possuir Moto.

Salário R$1.506,00 + benefícios

1 Vaga

Farmacêutico (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino superior completo - Farmácia , 3 meses de experiência, imprescindível ter Pós graduação em UTI / Emergência.

Salário R$5.590,29 + benefícios

1 Vaga

Empacotador (vagas exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Stella Mares, Ondina, Vitória e Pituba

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas