Confira horário de funcionamento de mercados e feiras na Semana Santa | A TARDE

Na Operação Semana Santa, os mercados municipais e feiras de Salvador vão funcionar em horário especial, na madrugada da quinta-feira, 28, e no feriado, na Sexta-feira Santa, 29.

O Mercado do Peixe, em Água de Meninos, abre às 3h da quinta, e mantém o expediente até às 14h, da sexta. Na área externa do mercado também foi montada a Central Temporária de Tratadores de Pescados, além do aumento no número de vagas e estacionamento, através da Zona Azul.

Já o Nacs Itapuã e os mercados de Itapuã e Periperi funcionam das 6h às 18h, na quinta, e das 6h às 13h, na sexta. A Feira do Japão, na Liberdade, também abre em ambos os dias.