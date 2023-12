Confira o que abre e fecha em Salvador no Dia de Conceição da Praia | A TARDE

No dia do feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia, nesta sexta-feira, 8, a maioria dos shoppings permanece com horário de funcionamento normal, assim como os mercados.



Confira os horários de funcionamento em Salvador e Região Metropolitana:

| Shoppings |

Shopping da Bahia - o shopping funciona em horário normal, das 9h às 22h. A programação do cinema está disponível no site do UCI Cinemas.

Salvador Shopping - funciona em horário normal, das 9h às 22h.

Salvador Norte Shopping - também funciona em horário normal, das 9h às 22h.

Shopping Bela Vista - o empreendimento funciona das 9h às 22h. O SAC, academia Alpha Fitness, Centro Médico Bela Vista e Cinema Cineflix funcionam em horários independentes, que podem ser consultados em seus respectivos sites.

Shopping Paseo - o shopping funciona em horário especial. As lojas e quiosques funcionam das 12h às 22h. Os restaurantes abrem às 12h. Já o Cine Daten Paseo e Academia Alpha Fitness funcionam em horários independentes e podem ser consultados em seus respectivos sites.

Shopping Itaigara - as lojas, quiosques e restaurantes funcionam das 10h às 18h. O Super Bompreço funciona das 7h às 18h. Os bancos ficam fechados.

Shopping Barra - o shopping funciona das 9h às 22h. O Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli funcionam a partir das 12h.

Shopping Paralela - tem funcionamento normal, das 9h às 22h

Shopping Piedade - O Shopping Piedade tem horário de funcionamento diferenciado. As lojas e operações de alimentação estarão abertas das 10h às 18h. A clínica Seta funcionará das 7h às 12h, e a academia Smart Fit das 8h às 17h. A Caixa Econômica estará fechada. O shopping volta a funcionar normalmente na sábado, 09/12, da 9h às 20h.



| Lojas e Mercados |

Assaí Atacadista - todas as unidades funcionam das 7h às 23h.

Ferreira Costa - funciona das 8h às 21h.

| Lazer |

Museu do Mar Aleixo Belov - fica fechado.

Órgãos municipais de Salvador:

Saúde – As unidades municipais de Pronto Atendimento (UPAs) funcionam ininterruptamente, 24h por dia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funciona ininterruptamente, 24h por dia. Os serviços do Saúde nos Bairros - em Campinas de Pirajá e nas Sete Portas -, não abrirão na sexta (8), voltando a funcionar normalmente no sábado (9), das 7h às 17h.

Trânsito – Durante as celebrações em homenagem à Nossa Senhora da Conceição em Salvador, o trânsito da capital será alterado na região do Comércio e do Santo Antônio Além do Carmo, nesta sexta-feira (8). A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai instalar barreiras e ordenar o tráfego de veículos para garantir a segurança viária de condutores e pedestres na região.

Transporte - A festa da Padroeira da Bahia vai promover também alterações no transporte da capital, nesta sexta (8). A Secretaria de Mobilidade (Semob), irá promover a alteração de itinerário em algumas linhas de ônibus que trafegam pela Avenida da França com destino ao Campo Grande e que utilizam a Avenida Lafayete Coutinho. Além disso, agentes da Semob irão monitorar as alterações do transporte na região.

A frota de ônibus, por sua vez, irá operar de forma reduzida, com atenção especial às linhas que atendem localidades em que haverá maior fluxo, como a orla da cidade. Ao todo, 21 ônibus da frota reguladora estarão disponíveis para atuarem na Operação Praia, distribuídos nos principais pontos de fluxo de passageiros. O BRT vai operar com frota de feriado, das 5h às 23h10.

O Elevador Lacerda vai operar em seu horário habitual, das 7h às 22h, e o Taboão das 7h15 às 17h15. A Travessia Ribeira-Plataforma funcionará das 7h às 19h.

Limpeza urbana – A Empresa de Limpeza de Salvador (Limpurb) manterá uma equipe de serviços complementares atuando a partir das 22h, na região do Comércio, logo após os festejos de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Na ocasião, o órgão contará com o apoio de caminhões-pipa e compactadores para realização dos serviços de coleta e lavagem das vias. O público contará com 40 banheiros químicos, localizados na Avenida Lafayete Coutinho (Contorno), Largo do Mercado Modelo e na Ladeira da Conceição da Praia.

Fiscalização - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) vai intensificar a fiscalização no feriado, em regime de plantão, com o objetivo de garantir a regularidade dos estabelecimentos comerciais e eventos realizados em Salvador. O órgão também realiza operações de combate à poluição sonora, publicidade e construção irregular. As denúncias de poluição sonora devem ser feitas através do Fala Salvador 156 ou pelo Aplicativo Sonora Salvador. Na sexta-feira (8), o atendimento presencial está suspenso.

Manutenção - O setor administrativo da Secretaria de Manutenção (Seman) não funciona durante o feriado. A pasta manterá equipes de plantão para os serviços em áreas verdes e drenagem. Os serviços de tapa buraco não funcionam no feriado, mas as equipes estarão em ação no sábado (9) e domingo (10).

Trânsito – Durante o feriadão de Nossa Senhora da Conceição da Praia, os agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) atuarão normalmente nas ruas, atentos para agir imediatamente em casos de obstruções e outras intercorrências no trânsito. O Núcleo de Operação Assistida (NOA) também monitora o tráfego 24h durante todo o período, por meio das câmeras de videomonitoramento, auxiliando as equipes que estarão em rondas. As blitze de Lei Seca também serão realizadas normalmente durante o período.

O cidadão pode manter contato com a Superintendência por meio do aplicativo NOA Cidadão, ou pelo Fala Salvador, número 156. Os setores de atendimento ao público, para serviços como defesa, recurso e credenciais especiais, por exemplo, não funcionam nem na sexta-feira (8), retornando ao pleno funcionamento na segunda-feira (11). Os setores de liberação de veículos custodiados não funcionam no dia do feriado (8), mas funcionam normalmente no sábado (9) – das 9h às 12h e das 14h às 16h.

Prefeituras-Bairro – As Prefeituras-Bairro estarão fechadas durante a sexta-feira (8). O atendimento será retomado às 8h da segunda-feira (11).

Defesa do Consumidor - A Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), estará fechada na sexta-feira (8), retomando atividades a partir de segunda-feira (11).

Simm e SAC do Empreendedor – O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) e o SAC do Empreendedor funcionam até esta quinta-feira (7). O atendimento será retomado às 8h da segunda-feira (11).

Educação – As aulas na rede municipal de ensino ocorrem até esta quinta-feira (7). O atendimento será retomado às 8h da segunda-feira (11).

Defesa Civil – A Defesa Civil de Salvador (Codesal) funciona ininterruptamente, em regime de plantão 24 horas, para atender às solicitações. Em caso de risco de queda de árvore, deslizamento de terra, alagamento de imóvel e desabamentos, entre outras ocorrências, a população deve entrar em contato com a Codesal, de forma gratuita, pelo telefone 199.

Guarda Civil – A instituição atuará na manutenção das atividades de patrulhamento preventivo na cidade, na proteção de equipamentos públicos e no apoio aos órgãos públicos, a exemplo das blitze de trânsito Proteja a Vida.

Mercados e feiras municipais – Durante o feriado da Conceição da Praia, os mercados municipais e feiras funcionam das 6h às 14h. No sábado, o funcionamento será das 6h às 18h. No domingo, os mercados funcionarão das 6h às 14h.