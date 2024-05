Confira previsão do tempo para Salvador neste domingo | A TARDE

O mês de abril, o mais chuvoso em Salvador nos últimos 30 anos, deve seguir acumulando novos registros de tempestades neste domingo, 21, conforme comunicado de Defesa Civil. A causa é a atuação de um sistema de baixa pressão na atmosfera.

Conforme a previsão, para o domingo, o céu estará parcialmente nublado com chances de até 70% de chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia. As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil e da Marinha do Brasil.

Conforme o The Weather Chanell, a chuva forte no domingo deve começar já durante a madrugada, com alguns períodos de melhora. A manhã deve seguir chuvosa, com uma leve queda na precipitação durante a tarde. Durante a noite, a previsão é de tempestades esparsas, seguidas de tempestades mais fortes. A segunda-feira, 22, também será chuvosa.

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

A Codesal também emite alertas para que você não seja pego de surpresa. Envie um SMS para 40199 e informe o número de seu CEP e receba os boletins de alerta da Defesa Civil. O serviço é gratuito.