Confira programação do 2 de Julho a partir deste domingo (30)

Caboclo e cabocla, simbolismo do 2 Julho - Foto: Bruno Concha - Secom/Salvador

As celebrações para a maior data cívica da Bahia, o 2 de Julho, começaram neste sábado (29) e se estendem até o dia 5 de julho. Dentre as atividades estão homenagens aos principais personagens da Independência da Bahia, fogo símbolo, encontro de filarmônicas e muito mais. Confira:

30 de junho (domingo)

7h – Saída do Fogo Simbólico, vindo a leste via Recôncavo baiano, e a norte a partir da cidade de Mata de São João, ambas com destino a Pirajá.

1º de julho (segunda)

9h – Celebração do Te Deum com Participação do Coral da Basílica do Bonfim – Igreja da Catedral da Sé, no Terreiro de Jesus.

12h – Encontro dos Fogos Simbólicos do Recôncavo Leste e Recôncavo Norte, em Simões Filho.

16h – Cerimônia Cívica de Chegada do Fogo Simbólico, no Largo de Pirajá com Hasteamento das Bandeiras por Autoridades e Execução do Hino Nacional pela Banda de Música da Polícia Militar da Bahia; Acendimento da Pira e Colocação de Flores no túmulo do General Labatut, pelas autoridades presentes; e inauguração do Painel de Pirajá.

17h – Show do Cortejo Afro, no Palco Largo de Pirajá.

2 de julho – manhã (terça-feira)

6h – Alvorada com Queima de Fogos, no Palco Largo da Lapinha;

7h – Organização do Cortejo Cívico na Lapinha.

8h – Cerimônias Cívicas – Hasteamento das bandeiras por Autoridades, com execução do Hino Nacional pela Banda de Música da Marinha do Brasil.

9h – Início do Desfile Cívico com participação dos Caboclos de Itaparica, Museu Vivo na Cidade, Fanfarras Municipais, Estaduais e da Região Metropolitana de Salvador, Grupos Populares.

Concurso de Fachadas decoradas no percurso compreendido entre o Largo da Lapinha e o Terreiro de Jesus.

Homenagem aos Heróis da Independência – Breve parada em frente ao Convento da Soledade.

Homenagem da Ordem Terceira do Carmo – Breve parada em frente à Ordem para pronunciamento de um membro da Instituição.

Homenagem da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos – Breve parada em frente à Igreja.

9h às 12h – Apresentação performática de teatro Dois do Sete.

11h30 – Recolhimento dos carros emblemáticos dos Caboclos nos caramanchões da Praça Thomé de Souza.

12h – Toré em Homenagem aos Caboclos.Confira programação completa do 2 de Julho em Salvador

2 de julho – tarde (terça-feira)

13h – Concentração do Cortejo Cívico

13h30– Início do Desfile Cívico com participação dos Caboclos de Itaparica, Museu Vivo na Cidade, Fanfarras Municipais e Estaduais. Breve parada em frente ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

14h – 2º Festival de Fanfarras e Balizas, na Avenida Sete de Setembro.

15h – Cerimônia Cívica no 2º Distrito Naval

16h – Cerimônias Cívicas no Campo Grande: Chegada dos Carros dos Caboclos; hasteamento das Bandeiras por autoridades; execução do Hino Nacional pelas Bandas de Música da Marinha, Exército e Aeronáutica; colocação de coroas de flores no Monumento ao 2 de Julho pelas autoridades presentes; acendimento da pira do Fogo Simbólico pela paratleta cega Iracema Vilaronga; execução do Hino ao 2 de Julho: Coral da PM/BA com acompanhamento da Banda de Música Wanderley da Polícia Militar da Bahia.

17h30 às 21h30 – Encontro de Filarmônicas com Maestro Fred Dantas – participação da Banda de Música da Guarda Municipal, Filarmônica Ambiental de Camaçari, Filarmônica Ribeirinhos do Vale do São Francisco (Xique-Xique), Filarmônica Lyra Ceciliana (Cachoeira), Filarmônica Guerreiros do Sol (Dias D’Ávila) e Oficina de Frevos e Dobrados.

3 de julho (quarta-feira)

17h – Apresentação do Coral da Cidade do Salvador, na Praça 2 de Julho (Campo Grande).

18h – Show do Cantor Gerônimo e Banda Mont Serrat, em Homenagem ao 2 de Julho, na Praça 2 de Julho (Campo Grande).

19h – Baile da Independência com Orquestra do Maestro Fred Dantas e convidados, na Praça 2 de Julho (Campo Grande).

4 de julho (quinta-feira)

19h – Show especial com Mariene de Castro, na Praça 2 de Julho (Campo Grande).

5 de julho (sexta-feira)

18h – Volta da Cabocla – retorno dos carros dos Caboclos do Campo Grande para o Pavilhão da Lapinha com a participação da Orquestra do Maestro Reginaldo de Xangô.

20h – Samba de Caboclo no Largo da Lapinha.

12 a 14 de julho (sexta a domingo)