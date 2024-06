Confira vagas de emprego do Simm para esta segunda-feira | A TARDE

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) está oferecendo diversas vagas de emprego em Salvador para esta segunda-feira, 27. Dentre as categorias, o grande destaque do dia são 10 vagas disponibilizadas para Auxiliar de Limpeza Pesada, e 8 vagas para Manobrista.

Para se candidatar em uma das oportunidades é necessário realizar o agendamento pela internet, no site Salvador Digital.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

Confira vagas de emprego para esta segunda:

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Manobrista

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência ou como manobrista ou com motorista, requisitos obrigatórios: ter CNH B, saber dirigir veículos automáticos e ter conhecimento de informática.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 8

Atendente de consultório médico (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos obrigatórios: ter conhecimento de informática, com sistema área médica e experiência com suporte ao atendimento em clínica médica.

Salário: R$1.613,31 + benefícios

Vagas: 1

Fiscal de prevenção de perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Gerente de supermercado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza pesada (vaga em regime intermitente)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 10

Analista de logística de transporte

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B e ter conhecimento no pacote Office.

Salário: R$1.870,00 + benefícios

Vagas: 1

Operador de telemarketing ativo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos obrigatórios: boa dicção e escrita, disponibilidade total de horário.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores do bairro do Cabula e adjacências.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Analista ambiental (Engenharia Ambiental)

Requisitos: Ensino superior completo em Engenharia Ambiental, seis meses de experiência, requisitos obrigatórios: CNH B, ter experiência com consultoria, disponibilidade para viajar e para trabalho presencial.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Analista ambiental (Ciências Sociais)

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Sociais, seis meses de experiência, requisitos obrigatórios: CNH B, ter experiência com consultoria, disponibilidade para viajar e para trabalho presencial.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Analista ambiental (Engenharia Florestal)

Requisitos: Ensino superior completo em Engenharia Florestal, seis meses de experiência, requisitos obrigatórios: CNH B, ter experiência com consultoria, disponibilidade para viajar e para trabalho presencial.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Arqueólogo

Requisitos: Ensino superior completo em Arqueologia, seis meses de experiência, requisitos obrigatórios: CNH B, ter experiência com consultoria, disponibilidade para viajar e para trabalho presencial.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Biólogo

Requisitos: Ensino superior completo em Biologia, seis meses de experiência, requisitos obrigatórios: CNH B, ter experiência com consultoria, disponibilidade para viajar e para trabalho presencial

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para fechamento de loja. Vaga zoneada para moradores do bairro do Rio Vermelho e adjacências.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar à tarde/noite.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite.

Salário: R$1.676,76 + benefícios

Vagas: 1

Operador de telemarketing ativo e receptivo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior cursando Administração ou áreas afins a partir do 1º semestre, sem experiência, ter boa dicção e conhecimento em informática

Bolsa: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos obrigatórios: experiência com vendas na área plus size.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Teleoperador (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto exclusivamente em Administração (estar cursando a partir do 2º semestre), sem experiência, requisitos imprescindíveis: boa dicção e escrita.

Bolsa: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Técnico em balanças

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B, ter curso de Eletrônica, Automação, Mecatrônica ou Eletromecânica.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Instalador de fotovoltaico

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável curso eletrotécnico, requisitos imprescindíveis: NR-10, NR-35 e CNH B. Conforme a Nova Lei Trabalhista a contratação será através MEI (Micro Empreendedor Individual).

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Mecânico de refrigeração

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável ter CNH B.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

Vagas: 3

Analista de logística de transporte

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B e ter conhecimento no pacote Office.

Salário: R$1.870,00 + benefícios

Vagas: 1

Caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Assistente de convênios (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Recepcionista de hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Porteiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Auxiliar de higienização hospitalar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Técnico em enfermagem (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: R$1.460,00 + benefícios

Vagas: 2

Assistente de atendimento (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento de informática.

Salário: R$1.900,00 + benefícios

Vagas: 5

Operador de caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Auxiliar de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.733,00 + benefícios

Vagas: 1

Operador de telemarketing ativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 5

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, vaga zoneada para moradores do bairro do Cabula e região.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 4

Publicações relacionadas