Conheça histórias de mulheres que se destacam como liderança feminina | A TARDE

As mulheres são maioria no Brasil. Elas superam em 4,8 milhões o número de homens, no entanto, apenas 38% delas ocupam cargos de liderança no país, de acordo com a pesquisa Women in Business 2022, feita pela GrantThornton com empresas brasileiras.

Já na Bahia, esses dados são mais otimistas. Segundo a Federação do Comércio do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), o empreendedorismo feminino detém 45% das instituições formalizadas no estado e registra um leve crescimento da atuação feminina nas tomadas de decisões, como é o caso da gerente de operações Kelly Serra, que comanda a liderança do McDonald's em cinco estados nas regiões Norte e Nordeste.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Kelly conta o tanto que batalhou para chegar onde está ao longo dos 20 anos na empresa. "Conforme fui crescendo em novos cargos na empresa, me vi sendo motivada por diversas pessoas e ver outras mulheres crescendo e alcançando espaços na Arcos Dourados [franquia do McDonald's] me motivou ainda mais a seguir por esse caminho. Foram 20 anos desde quando iniciei como atendente de restaurante. O processo para me tornar gerente de operações em cinco estados nas regiões Norte e Nordeste necessitou de foco, conhecimento e determinação".

Iniciando a trajetória aos 18 anos na cidade de Itabuna, na Bahia, como atendente de restaurante, a gerente ganhou visibilidade e em menos de seis meses virou treinadora. Ao longo do tempo, alcançou os cargos de supervisora de qualidade, gerente de plantão e gerente de restaurante.

Apesar do crescimento profissional, a paulista de 38 anos entende que ainda é necessário que mais mulheres ocupem esses espaços. Para isso, segundo ela, é preciso estar em constante busca por especializações, ter oportunidades e também estar pronta para encarar os desafios, que "não são poucos".

"Hoje eu vejo que as mulheres estão conquistando os espaços de liderança com força. No meu dia a dia sou rodeada por mulheres que são gerentes, diretoras, entre outros cargos. Vejo mulheres sendo promovidas e isso nos inspira a crescer profissionalmente e ser exemplo umas às outras. Mas claro que ao longo dessa jornada busquei aprimorar minha formação acadêmica, graduando em Administração e realizando especializações voltadas para a gestão de pessoas. Atualmente, desempenho o papel de gerente de operações, responsável por atender cinco estados nas regiões Norte e Nordeste", disse ao Portal A TARDE.

Para as que buscam crescimento profissional, independente da área de atuação, a líder regional da McDonald's afirma que desistir não deve ser uma opção: "Saí de Itabuna para viver novos sonhos em Salvador. Cheguei também a sair do estado para abraçar outras oportunidades. Agradeço a cada desafio superado, às pessoas que contribuíram para o meu crescimento e pensando em tudo o que vivi, acredito que o melhor conselho é: acreditem que são capazes de fazer tudo o que quiserem. Se dediquem, corram atrás dos seus sonhos, vai dar tudo certo."

Nasce uma mulher, nasce uma revolução

Entre as muitas histórias de mulheres que se destacam em cenários de liderança e de empreendedorismo, tem ainda aquelas que encontraram no estudo uma ferramenta poderosa para alcançar essa lugar e promover mudanças significativas na sociedade.

Carol Alcântara cursa Direito na Faculdade Baiana de Direito e Gestão e já carrega o espirito de empreender aliado a ajudar pessoas, sobretudo outras mulheres. A estudante está como presidente na sociedade Alfa, uma empresa de consultoria júnior que nasceu para democratizar o acesso a serviços jurídicos a partir de uma experiência prática e inovadora.

Ao Portal A TARDE, a soteropolitana, que atua ainda na diretoria executiva do grupo com outras três mulheres, explica que a Alfa oferece suporte jurídico ao público em situação de vulnerabilidade e promove campanhas de conscientização sobre direitos e questões de gênero.

"Somos uma associação sem fins lucrativos, fazendo com que cada solução que a gente entregue se torne melhor ainda. O retorno do dinheiro desses serviços que a gente presta se converte em capacitações, idas a eventos, presença em algum tipo de curso [...] tudo que venha aprimorar nossos conhecimentos a fim de retornar em ajuda jurídica para a população. Para isso, contamos também com o apoio da Faculdade Baiana de Direito para proporcionar os serviços jurídicos", explica.

Presidente da Alfa, Carol Alcântara | Foto: Arquivo pessoal

Carol conta que uma das experiências que mais a orgulha dentro da Alfa é o projeto 'Descomplica Preta', que nasceu como resposta às dificuldades enfrentadas por empreendedoras pretas durante a pandemia.



“Era um misto de sentimentos, porque mesmo estando do outro lado e em um contexto completamente diferente, eu conseguia ver uma parte de mim presente em cada história, tinha vivência e ela me representava, tanto pela cor, quanto por ser mulher. Um tempo depois, me vi demonstrando interesse em ser Presidente da Alfa Consultoria, cargo que com o tempo se tornou meu atual".

Para seu futuro, que só está começando, a estudante de 19 anos, diz que escolheu o Direito por acreditar na possibilidade de exercer na prática tudo aquilo que acredita. "Mas sei que o caminho não é fácil, principalmente para mulheres que buscam alcançar posições de liderança. Apesar de ser comunicativa, a ideia de liderança me assustava. Em algumas situações eu não me sentia protagonista da minha própria história, mas é nesse ponto que a Alfa Consultoria faz toda a diferença na minha vida,” lembra a presidente.

Jovens juristas, assim como ela, demonstram excelência acadêmica, e também um profundo compromisso com a justiça social e a igualdade de gênero.

Diretoria executiva da Alfa Consultoria Júnior | Foto: Arquivo pessoal

O Portal A TARDE trará uma série especial toda sexta-feira do mês de março contando histórias de mulheres que se mantém em constante ação em suas profissões