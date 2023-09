Coren: Chapas 3 e 4 ganham preferência dos profissionais da enfermagem

Na noite desta sexta-feira, 8, as chapas 3 e 4 que concorrem às eleições do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren) realizaram um evento em Salvador reunindo mais de 500 enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.

O encontro marcou o lançamento das chapas com apresentação das principais propostas para a categoria, como: anuidade zero, intensificar a fiscalização para combater o subdimensionamento com apoio do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, OAB e sindicatos.

O enfermeiro Davi Apóstolo, membro da chapa 3, destacou as necessidades da categoria, além dos desafios para melhorias do setor em 2024. “Precisamos fortalecer as fiscalizações, proteger os profissionais e assim melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que muitas vezes são obrigadas a ter dois ou três vínculos de trabalho para sobreviver e com essa sobre carga ele acaba adoecendo. Tenham certeza que vamos mudar essa realidade”, afirmou Davi.