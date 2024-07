Corpo com diversas marcas de tiros é encontrado no bairro do Lobato

Indivíduo foi localizado sem camisa e com apenas uma bermuda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O corpo de um homem, que não teve a identidade revelada, foi encontrado morto com marcas de tiros, na noite desta quinta-feira, 20, no bairro do Lobato, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, as equipes foram acionadas após informações de um corpo localizado na região da Travessa Alfredo Pereira. O indivíduo foi localizado sem camisa e com apenas uma bermuda.

Até o momento, ainda não há informações se a vítima possuía algum tipo de envolvimento com o tráfico de drogas. A autoria e motivação do crime segue sendo investigadas.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia de local de crime, remoção e necropsia.