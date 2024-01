Corpo de babalorixá morto após Lavagem do Bonfim é sepultado | A TARDE

O corpo do babalorixá Nilton Leal da Conceição foi sepultado na manhã deste domingo, 14, no Cemitério Municipal de Brotas, na capital baiana. O homem de 45 anos foi morto na quinta, depois de participar da Lavagem do Bonfim. A Polícia Civil investiga o crime.

Membros do terreiro Yle Axe Olufemyn, em Matatu de Brotas, onde Nilton era babalorixá, estiveram presentes na despedida, ao lado de amigos e familiares do religioso.

O babalorixá foi morto na região da Ladeira da Água Brusca, no Barbalho, por um homem ainda não identificado, que se aproximou dele e atirou antes de sair em fuga. O religioso chegou a ser levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas acabou não resistindo.

A mãe de Nilson, Maria Antônia Leal lamentou a morte do filho em entrevista à TV Bahia. "Sinto a perda de meu filho. Era um menino do bem, trabalhador, caprichoso e que nunca me deu trabalho. Estou me sentindo fortalecida pelas pessoas que falam bem dele", disse. Dona Antônia hegou a passar mal e precisou ser atendida em uma UPA ao saber da morte.

A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) investiga a morte. Guias periciais foram expedidas, a autoria e motivação estão sendo apuradas.