Corpo de homem é encontrado em praia da Pituba

O corpo de um homem foi encontrado por pescadores, na manhã deste sábado, 9, na praia da Pituba, na orla de Salvador.

O homem apresentava lesões no braço. De acordo com a Polícia Civil, os ferimentos possivelmente foram causado pelo atrito do corpo com as pedras da praia.

Não foi encontrado sinal de violência, mas só uma perícia feita pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) poderá confirmar a causa da morte. O caso foi registrado na 16ª Delegacia (Pituba), que expediu as guias de perícia e remoção do corpo.