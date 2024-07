Corpo de homem é encontrado em São Gonçalo do Retiro

Polícia Militar foi acionada - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais)

Um homem foi vítima de disparos de arma de fogo, na tarde deste domingo, 14, na Rua Ilha da Maré, no bairro de São Gonçalo.

De acordo com informações da Polícia Militar, guarnições da 23ª CIPM foram acionados, na tarde deste domingo (14), para averiguar a informação do corpo de um homem encontrado ao solo, sem sinais vitais, ferido por disparos de arma de fogo na Rua Ilha de Maré, no bairro São Gonçalo.

Ainda segundo a PM, os pms constataram o fato ao chegarem no local. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a remoção do corpo e realização de perícia.

As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil.