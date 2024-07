Mulher morre e ex-marido é internado após ingerir veneno em comida

Frasco encontrado com o homem foi encaminhado para o DPT - Foto: Divulgacão | Haeckel Dias | Ascom-PC

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher, identificada como Rosineide Silva, que aconteceu no sábado, 13, no bairro Cajazeira IV. Ela e o ex-companheiro teriam ingerido uma comida com veneno misturado. O caso aconteceu na rua Álvaro da Franca Rocha.

Segundo a Civil, a 2a Delegacia de Homicídios (DH/Central) investiga as circunstâncias da morte e disse ainda que o ex-companheiro foi encaminhado para uma unidade hospitalar a fim de que recebesse atendimento médico e permanece internado.

Ainda de acordo com a polícia, guias periciais e de remoção foram expedidas e os laudos vão auxiliar no esclarecimento do caso. Um frasco encontrado com o homem foi encaminhado para o DPT, para análise da substância.