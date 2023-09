Corpo de homem é encontrado em Terminal Náutico do Comércio

O corpo de um homem foi encontrado, na manhã deste sábado, 9 dentro do mar, no Terminal Náutico da Bahia, no bairro do Comércio, em Salvador. O cadáver estava amarrado e dentro de um saco plástico.



Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Civil confirmou a informação e disse que o DHPP investiga o caso. "O corpo de um homem foi encontrado boiando e com as mãos amarradas no Terminal Náutico, no Comércio, na manhã deste sábado (9). O DHPP, que vai apurar o caso, foi acionado e uma equipe SILC expediu as guias para remoção e perícia.".

Ainda não há informações sobre identificação da vítima, e nem sobre autoria e motivação do crime.