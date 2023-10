Corpo de homem é encontrado em via pública de Salvador | A TARDE

Um corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 12, dentro de um saco na Rua Manoel Drumond, no bairro da Caixa D'Água, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava sem identificação formal e foi encontrada com marcas de tiros, em via pública.

Já a Polícia Militar informou que agentes da "37ª CIPM foram acionados no final da manhã desta quinta-feira para averiguar a informação de que um corpo do sexo masculino foi encontrado em via pública na Rua Manoel Drumond, em Caixa d'Água. Ao chegarem, os pms constataram o fato, sendo o local isolado para a realização de perícia pelo DPT".

O caso está sendo investigado pela 3ª DH/BTs.