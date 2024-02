Corpo de homem é encontrado morto em matagal no bairro da Boca da Mata | A TARDE

O corpo de um homem foi encontrado morto na tarde de sábado, 17, em um matagal no bairro Boca da Mata, em Salvador. Informações preliminares apontam que ele era motorista por aplicativo.

Segundo a polícia, o corpo foi localizado por policiais militares do 22º BPM na Quadra F, Caminho 6. No local, um homem suspeito do crime foi encontrado com pertences da vítima e foi detido.

A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remoção do corpo. A autoria e motivação do crime serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).