Corpo de mulher é encontrado em área de mata de Salvador; vídeo

O corpo de uma mulher foi encontrado em área de mata do bairro de Nazaré, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 4. Moradores chegaram a registrar o momento da chega das forças policiais na Rua Boulevard América.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil da Bahia disse que investiga a morte de uma mulher, que ainda não tem identificação. Ela foi vítima de golpes de arma branca, ainda segundo as informações do órgão de segurança pública do estado.

Reprodução

"A autoria e motivação estão sendo apuradas. Imagens de câmeras de segurança da região também foram recolhidas", diz a Polícia Civil, em nota.