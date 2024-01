Corpo de mulher é encontrado em estado avançado de decomposição | A TARDE

O corpo de uma mulher foi encontrado em estado avançado de decomposição nesta segunda-feira, 15, na Via Periférica I, no bairro de Nova Brasília de Valéria, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, ela foi identificada por familiares como Neiva Suelem Bastos Carvalho, de 25 anos, e estava desaparecida desde a última terça-feira, 9. Neiva trabalhava como mototaxista e não foi mais vista após realizar uma entrega através de uma plataforma, na Lagoa da Paixão, no mesmo bairro.

No dia seguinte ao desaparecimento, na quarta-feira, 10, a motocicleta de Neiva Suelem foi encontrada abandonada em um matagal na Via Bronze, também em Nova Brasília de Valéria. No entanto, a localização dela ainda era desconhecida.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e remoção do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso e diz que guias periciais foram expedidas. A autoria e motivação estão sendo apuradas.