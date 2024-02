Corpo de mulher é encontrado na Estrada Velha | A TARDE

O corpo de uma mulher ainda não identificada foi encontrado, na manhã desta sexta-feira, 16, às margens da Avenida Aliomar Baleeiro, conhecida como Estrada Velha do Aeroporto. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava com um ferimento na cabeça. Testemunhas afirmam também que ela foi encontrada com as mãos amarradas.

Uma equipe do Serviço de Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia no local.

Ainda conforme a PC, as circunstâncias, autoria e motivação do crime serão apuradas pelo DHPP. Policiais militares também foram acionados para esta ocorrência.