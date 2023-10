Corpo de operário executado no Subúrbio é enterrado em Salvador | A TARDE

O corpo do operário, Derneval da Silva Pereira, foi enterrado na tarde deste domingo, 01, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador. Amigo, familiares e colegas de trabalho do homem que trabalhava como operador de betoneira se despediram da vítima que foi executada por criminosos na última sexta-feira, 29, no bairro Alto de Coutos, no Subúrbio Ferroviário da capital baiana.

De acordo com a polícia, Denerval estava trabalhando quando foi baleado pelos criminosos em via pública. Além dele, outro colega de trabalho, identificado como Cléber Marcus Simão Bezerra foi assassinado no local. O duplo homicídio está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).