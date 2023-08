Corpo é encontrado com marcas de tiros em Massaranduba

O corpo de um homem foi localizado na manhã desta segunda-feira, 14, no bairro da Massaranduba, Cidade Baixa de Salvador. O cadáver foi encontrado por policiais militares da 17ª CIPM que foram acionados para averiguar denúncia de um corpo localizado na Rua Santa Clara.

Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima apresentava lesões provocadas por arma de fogo. Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada, expediu as guias para remoção e perícia e foi para o local levantar as primeiras informações.

A 3ª Delegacia de Homicídios/BTS vai apurar a autoria e motivação do crime.